ليلى غفران: هذا أغرب ما رأيته في يد قاتل ابنتي حين قابلته

25 مايو 2019 - 05:56 ص

كشفت المطربة ليلى غفران عن إيمانها الشديد بأن الشخص الذي أعدم في قضية قتل ابنتها "هبة" هو القاتل الحقيقي بالفعل.



وأضافت في لقاء مع برنامج "شيخ الحارة" : "حين رأيت القاتل لأول مرة .. كان شابا عاديا ، لكنني كنت أحضر كل الجلسات .. بعدها رأيته يقف في القفص وقد ازداد وزنه بشكل ملحوظ جدا .. و رأيته في يده السجائر ماركة "مارلبورو" .. وتغير تماما".



وأضافت: "والده كان بائع لليمون ، والآن أصبح يملك منزلا كبيرًا .. لا تسألوني كيف حدثت هذه التغيرات .. فقط اسألوهم هم .. كان هناك أشخاص يريدون إخراج هذا الولد من القضية وأنا توصلت لاستنتاج لكني لن أقوله".



وتابعت: "لن أراوغ أبدًا .. لقد فقدت ابنتي أغلى شيء عندي .. ومن حدث له مثلي مستحيل أن يراوغ".



