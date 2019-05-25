أبو تريكة: إذا نمت يوما ودموعك على خدك فافعل هذا الأمر

25 مايو 2019 - 07:46 ص

وجه محمد أبو تريكة - أسطورة مصر والنادي الأهلي - رسالة إلى متابعيه بضرورة دعوة الله بجبران الخاطر.



وقال "تريكة" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : "من يلم شملك إلا الجبار ... من يمسح دمعك إلا الجبار .. من يجبر قلبك الكسير إلا الجبار ... إذا نزل بك هم أو غم ...إذا أصابك ظلم أو مكروه ونمت ودموعك تسيل على خدك ودعوت الله أن يجبر خاطرك فإنه تعالى لن يتخلى عنك".



وأضاف: "ثق بالله وقل : ياجبار السموااات والأرض اجبرني".

