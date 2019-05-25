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أبو تريكة

أبو تريكة: إذا نمت يوما ودموعك على خدك فافعل هذا الأمر

المجني عليه

دخلوا إلى المسجد و نزعوا المصحف من يده ثم مزقوا جسده

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ليلى غفران: هذا أغرب ما رأيته في يد قاتل ابنتي حين قابلته

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أبو تريكة: إذا نمت يوما ودموعك على خدك فافعل هذا الأمر

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أبو تريكة
أبو تريكة

أحمد عادل شعبان

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رسالة مؤثرة من أبو تريكة إلى نجم الأهلي المنضم حديثًا عقب توقيعه

ابو تريكة

وجه محمد أبو تريكة - أسطورة مصر والنادي الأهلي - رسالة إلى متابعيه بضرورة دعوة الله بجبران الخاطر.

وقال "تريكة" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : "من يلم شملك إلا الجبار ... من يمسح دمعك إلا الجبار .. من يجبر قلبك الكسير إلا الجبار ... إذا نزل بك هم أو غم ...إذا أصابك ظلم أو مكروه ونمت ودموعك تسيل على خدك ودعوت الله أن يجبر خاطرك فإنه تعالى لن يتخلى عنك".

وأضاف: "ثق بالله وقل : ياجبار السموااات والأرض اجبرني".

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