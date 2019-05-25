» "المركزى" يطرح أذونًا بـ17 مليار جنيه

25 مايو 2019 - 10:15 ص

يطرح البنك المركزي المصري، غدًا الأحد، أذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 17 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 8.5 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 8.5 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين له.

وتستهدف وزارة المالية إصدار أدوات دين بقيمة 148 مليار جنيه خلال مايو 2019.

وبحسب خطة المالية، تعتزم إصدار سندات خزانة خلال الشهر الجاري بقيمة 7 مليارات جنيه، فيما تعتزم إصدار أذون خزانة بقيمة 141 مليار جنيه في مايو 2019.

وأظهر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018 - 2019، استهداف تمويل محلي لعجز الموازنة بقيمة 511.2 مليار جنيه.

وبحسب الموازنة، تستهدف مصر إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.