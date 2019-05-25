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هل من الواجب أن يكون للشيخ مريدون.. جمعة يرد

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إيمان هاني

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وجه أحد متابعي الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار علماء، سؤال له حول هل يجب أن يكون للشيخ مريدون؟.

وأوضح "جمعة"، خلال إحدى حلقات الدروس الدينية المذاعة عبر صفحته على موقع "فيس بوك"، أن وجود الشيخ يسهل الطريق على متابعوه، حيث إنه ينقل لهم خبرته، مضيفًا أن الشيخ يكون مرشدًا وهاديًا لمتابعه.

واستشهد "جمعة"، بقول الله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصدقين"، موضحًا أنه يقصد بالصادقين هنا الصحبة الطيبة.

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