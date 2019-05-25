» طعن ابنة شقيق زكي مبارك وتهديد بقتل باقي الأسرة

25 مايو 2019 - 10:45 ص

تعرضت ابنة زكريا مبارك، شقيق زكي مبارك، للطعن من قبل مجهولين، بعد تكميمها وتقييدها بالقرب من منزله بالعاصمة البلغارية صوفيا،.

وطعنت ابنة زكريا مبارك، في الرقبة وأنحاء متفرقة من الجسد، وتم حقنها بمادة غريبة، وإلقائها في حديقة مجاورة للمنزل.

وأضاف زكريا مبارك أن الجناة أكدوا لابنته أنهم سيقتلون كل أفراد الأسرة وقالوا: ابلغي والدك أننا سنقتلكم جميعا.

وحسب زكريا مبارك ترقد ابنته الآن في المستشفى بحالة حرجة، وقام الأطباء بإجراء تحليل دم لها للتأكد من أن المادة التي تم حقنها بها لم تكن سامة.

وأعلنت تركيا مؤخرا انتحار المواطن الفلسطيني زكي مبارك، داخل أحد سجونها، وذلك بعد أن اعترفت تركيا باعتقالها له في 22 أبريل الماضي.

وتقول أسرة زكي مبارك إنه قتل ولم ينتحر في السجون التركية.

وصرّح السفير الفلسطيني في تركيا، قائد مصطفى، بأن "الجانب التركي أبلغ السفارة رسميا بأن المعتقل الفلسطيني زكي مبارك حسن وجد منتحرا في السجن".

وقالت النيابة العامة التركية، إن "زكي يوسف مبارك حسن، فلسطيني الجنسية، والمتهم بالتجسس لصالح الإمارات، وجد مشنوقا بباب الحمام في زنزانته الانفرادية"، حيث وجده الحراس مشنوقا، حينما ذهبوا لإعطائه الطعام.

وكانت أسرة الضحية قد تقدمت بطلب رسمي للنائب العام المصري، نبيل صادق، لإعادة تشريح الجثمان، وبيان حجم الإصابات فيه، وآثار التعذيب، وتحديد سبب الوفاة الفعلي.

ووصل جثمان زكي مبارك إلى القاهرة قادما من تركيا الاثنين الماضي، وكان في استقباله في المطار أسرته بالإضافة إلى ممثل السفارة الفلسطينية بالقاهرة.