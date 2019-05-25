  • السبت 25 مايو 2019
  • بتوقيت مصر11:11 ص
بحث متقدم
اسرائيل

حرائق هائلة تلتهم مستوطنات إسرائيلية على حدود غزة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي يهنئ القارة السمراء بمناسبة يوم أفريقيا

"سويلم" يعلن موعد انطلاق الدورى الجديد

«جولات الحسم» أزمة غير مسبوقة تهدد الدورى

ارشيف

دمشق تمطر إدلب بـ«البراميل» بعد نكسة حماة

الدكتور أحمد الطيب

شيخ الأزهر: الغرب ابتلع هذا الطعم

الملك عبد الله واسرته

الملك عبد الله يتناول الإفطار مع عائلته.. فيديو من داخل القصر

أحمد عمر هاشم

أحمد عمر هاشم يبكى على الهواء.. تعرف على السبب

الخطيب الاهلي

رئيس الزمالك للخطيب: يا فاشل إحنا في دولة وليست فوضى

ايران

إيران تهدد: سنغرق السفن الأمركية في الخليج

الثوار السودانيين

"يسقط حميدتي" هتافات الشعب السوداني أمام القوات المسلحة

مفتي الجمهورية: بهذه الطريقة يمكن أن نمحو الفقر نهائيًا

الحياة السياسية

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

هل من الواجب أن يكون للشيخ مريدون.. جمعة يرد

#

كيف تصلي المرأة الجمعة بالمنزل؟.. جمعة يجيب

#

صادم.. معتمر حاول فتح مقام إبراهيم بهذه الطريقة

#

مفتي الجمهورية: هذا هو السبب الرئيس في انتشار الفساد

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن الإنسان ليس على وتيرة واحدة، وليس على درجة واحدة من حيث الغناء والفقر، وإنما هناك طائفتين؛ طائفة غنية، وطائفة فقيرة.

وأضاف "علام"، خلال حواره مع برنامج "الله أكرم"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" أن التشريع الإسلامي حاول التقريب بين الطائفتين على مر الزمان، وأنه عندما نصل إلى التطبيق الصحيح للدين الإسلامي تتقارب الفئتين، معقبا: "من الممكن أن تمحى قضية الفقر نهائيا".

وتابع مفتي الجمهورية أن التشريع الإسلامي قائم في الأساس على حماية الطوائف الفقيرة، موضحًا أن الله سبحانه وتعالى فرض فريضة محددة تؤخذ من الأغنياء وتبعث للفقراء.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

التقاسيم المقدسة بالكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

أديب فرنسا الأكبر ونبي الإسلام

ياسر أنور

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» طعن ابنة شقيق زكي مبارك وتهديد بقتل باقي الأسرة
» مفتي الجمهورية: بهذه الطريقة يمكن أن نمحو الفقر نهائيًا
» صابرين عن "فكرة بمليون جنيه": قصدت أقلد على ربيع
» هل من الواجب أن يكون للشيخ مريدون.. جمعة يرد
» "المركزى" يطرح أذونًا بـ17 مليار جنيه
» بالفيديو.. الجندى: هذا الأمر عقابه عند الله عظيم
» احذر هذه التصرفات بعد تطبيق "الذوق العام" بالسعودية
» "ميدو" يعود إلى مصر ويساند الزمالك
» فنانة شهيرة: أرفض بشكل بات التمثيل مع محمد رمضان
» مطرب شهير: أي فنان يفعل هذا التصرف يبقى "كافر"
» سيدة تنجب "توأم" من رجلين مختلفين .. كيف حدث هذا؟

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    03:21

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:55

  • عشاء

    20:25

من الى
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان
وزارة الأوقاف
الإخوان