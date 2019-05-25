السيسي يهنئ القارة السمراء بمناسبة يوم أفريقيا

25 مايو 2019 - 10:49 ص

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، أبناء القارة الأفريقية بمناسبة يوم أفريقيا، مشيرًا إلى أن هذه الذكرى التاريخية شهدت تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية، والتي دشنت عهدًا جديدًا في مسار التضامن الأفريقي وتعزيز العمل المشترك، بين دول القارة.

وأضاف الرئيس خلال كلمته بمناسبة يوم أفريقيا، نقلًا عن التليفزيون المصري في مثل هذا اليوم منذ 56 عاما غرز الأباء المؤسسون لمنظمة الوحدة الأفريقية بذرة الوحدة، والتعاون الأفريقي، ووضعوا لبنة الاندماج الاقتصادي والتكامل القاري وشيدوا جسور عبور أفريقيا نحو التقدن والازدهار، وها نحن اليوم نجني ثمار جهد المؤسسين لمنظمة الوحدة الأفريقية .

وأشار الرئيس خلال كلمته إلى أن القارة تعمل اليوم كأجيال أفريقيا المتعاقبة بشكل دؤوب، مرددًا: "قارتنا العزيزة تخطو بثبات نحو تحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ خطتنا الطموحة للتنمية الممثلة في أجندة 2063، ويومًا بعد يوم تزداد فاعلية جهودنا المشتركة في إيجاد حلول للنزاعاتت والمشكلات التي عانت منها القارة لعقود، وعانت دون تحقيق أحلام شعوبها".

وأكد الرئيس أنه في سبيل تحقيق أهدافنا المشتركة فمن المهم أن نعمل على الاستفادة من قدرات القطاع الخاص بجانب جهود الحكومات الأفريقية؛ لتشجيع سواعد أبناء أفريقيا على بناء المشروعات القارية الرائدة؛ لتطوير منظومة البنية الأساسية الأفريقية بما يسهم في استكمال مسار الاندماج الإقليمي، والتكامل الاقتصادي، وربط الأسواق الأفريقية، وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية التي نستعد معا للاحتفال بدخولها حيز النفاذ في قمتنا الاستثناية، يوليو المقبل، في النيجر.

وتابع: "بالتوازي مع تلك الجهود يجب تطوير الثروات البشرية وشباب القارة لمواكبة تطورات العصر والاطلاع بمهامهم لقيادة أفريقيا، فضلا عن تعزيز دور المرأة الأفريقية، كقلب نابض لمجتماعتها ونبراسا لتحولها الاقتصادي واستقرارها وتدعيم الراوابط الثقافية والحضارية بين شعوبنا".