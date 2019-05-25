رسالة مبكية من نجل" محمد نجم".. تعرف عليها

أصيب الفنان الكوميدي، محمد نجم، بجلطة دماغية، منذ أيام، نقل على أثرها إلى أحد المستشفيات، حيث يرقد منذ أيام في العناية المركزة ومازال في غيبوبة.

وبدوره، قال ابن الفنان محمد نجم، شريف، إن "والده مازال في غيبوبة ولا يوجد تقدم في حالته الصحية، وبدأ يطلب من كل الناس عبر "السوشيال ميديا" الدعاء له بكثافة، أملًا أن يخرج من هذه الأزمة".

وأكد أن الدعاء في هذه الأيام المفترجة يكون مستجاب، قائلًا: "ربنا يعدي هذه المحنة على خير".

ويرقد الفنان الكوميدي الكبير محمد نجم، منذ أيام في العناية المركزة بأحد المستشفيات في الدقي، إثر تعرضه لجلطة دماغية.