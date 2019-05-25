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إهداء أطول مائدة إفطار لمؤسس السعودية

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نفذَّت جمعية عنك الخيرية للخدمات الاجتماعية بالسعودية، أطول سفرة إفطار مهداة للملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود.

وأُقيمت السفرة، في شارع القسمة العام بالقرب من مستشفى عنك العام بطول لأكثر من 600 متر، وبحضور أكثر من 1300 شخص من أبناء مدينة عنك، وعدد من المسئولين ورجال الأعمال والإعلاميين والشخصيات الاجتماعية.

وقال المدير التنفيذي للجمعية خالد بن حسين الخالدي، إن هذه المبادرة من أبناء عنك تأتي تجسيدًا لمشاعر الودّ والوفاء، وترجمة لما يحملونه في قلوبهم من امتنان وعرفان لمن جاهد لتوحيد هذا الصرح العظيم  وللقيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.



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