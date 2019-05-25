» ريم البارودي لأحمد سعد: "اللي قولته عيب أوي"

خرجت الفنان ريم البارودي، عن صمتها، وردت على الاتهامات التي وجهها طليقها السابق، المطرب أحمد سعد، موضحة أن الأحداث أصبحت "بايخة" بين الأطراف الأخرى، ويتحدثون عنها في أزماتهم رغم أنه لا علاقة لها بهم الآن.

أضافت ريم خلال حوارها مع الكاتبة الصحفية فجر السعيد، عبر برنامج "غبقة سكوب" على قناة "سكوب"، أمس الجمعة، أن "سعد" يسبب الأذى لنفسه فبالتالي لن يصعب عليه إيذاء الأخرين".

وقالت "ريم": "الله يسامحك.. أنت طالع تاخد تارك مني في نفس البرنامج اللي أنا طلعت فيه!، مش حلو إنك تقول عني ولو حتى اتجوزتني يوم.. عيب".

وردًا على حديث طليقها بأنها بكت عليه في برنامج "شيخ الحارة"، أكدت أنها لم تبكِ عليه بل على ما تعرّضت له وما مرت به معه، مضيفة: "أنت ميتبكيش عليك، أنا كنت بعيط على نفسي".

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