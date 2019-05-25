  • السبت 25 مايو 2019
  • بتوقيت مصر12:42 م
بحث متقدم
هانى أبو ريدة

رد غير متوقع من الجبلاية على بيان الأهلى

هواوي

"هواوي" توجه صفعة قوية للقيود الأمريكية

محمد نجم

رسالة مبكية من نجل" محمد نجم".. تعرف عليها

ملك المغرب والعاهل السعودي

رد غير متوقع من ملك المغرب على دعوة العاهل السعودي

جماهير الزمالك تستقبل الفريق بمطار دبى

مخرج شهير: "استخبيت من جماهير الزمالك فى الحمام"

اسرائيل

حرائق هائلة تلتهم مستوطنات إسرائيلية على حدود غزة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي يهنئ القارة السمراء بمناسبة يوم أفريقيا

"سويلم" يعلن موعد انطلاق الدورى الجديد

«جولات الحسم» أزمة غير مسبوقة تهدد الدورى

ارشيف

دمشق تمطر إدلب بـ«البراميل» بعد نكسة حماة

الدكتور أحمد الطيب

شيخ الأزهر: الغرب ابتلع هذا الطعم

"هواوي" توجه صفعة قوية للقيود الأمريكية

عرب وعالم

هواوي
هواوي

عمرو محمد-متابعات

أخبار متعلقة
#

خطة جديدة للإخوان بعد إدراجها على قوائم الإرهاب بأمريكا

#

ارتفاع إيرادات شركة «هواوي» إلى 26.8 مليار دولار

#

إغلاق مطار بأمريكا بعد اندلاع حريق بإحدى الطائرات

#

نص رسالة القاضي القوية لقاتل زوجته وأطفاله قبل الحكم بالإعدام

انسحاب

الاهلى

بطولة

كاس

تسعي شركة الاتصالات الصينية "هواوي"، لاقتراض مليار دولار في أول اختبار لها للحصول على تمويل، بعد القيود التي فرضتها الولايات المتحدة عليها مؤخرًا.

وتستهدف الشركة الصينية الحصول على قرض لمدة خمس سنوات، كما أن الصين قدمت احتجاجات رسمية للولايات المتحدة بعد منع ”هواوي” من شراء المكونات والتكنولوجيا الأمريكية.

ومن جهته، أوضح المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية قاو فنغ، أن بلاده ستتخذ خطوات لمساعدة شركاتها على تحسين قدرتها على التأقلم مع المخاطر.

وباتت “هواوي” حلبة رئيسية في النزاع التجاري بين بكين وواشنطن وأدرجها البيت الأبيض في “القائمة السوداء”، بما يقيّد تعامل الشركات الأمريكية معها .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

التقاسيم المقدسة بالكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

أديب فرنسا الأكبر ونبي الإسلام

ياسر أنور

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» لمحبي "العاصوف".. معلومات لا تعرفها عن شخصية "أبو يعيش"
» احذر "سناب شات" يتجسس على معلوماتك
» "هواوي" توجه صفعة قوية للقيود الأمريكية
» ريم البارودي لأحمد سعد: "اللي قولته عيب أوي"
» رمضان كريم.. إفطار جماعي للقطط والكلاب
» رد غير متوقع من ملك المغرب على دعوة العاهل السعودي
» إهداء أطول مائدة إفطار لمؤسس السعودية
» كندا علوش وعمرو يوسف يزوران مخيم لاجئين
» شاهد.. الصور الأولى للمشتبه به في حادث فرنسا
» الإفتاء توضح كيفة أداء صلاة التهجد الصحيحة
» طعن ابنة شقيق زكي مبارك وتهديد بقتل باقي الأسرة

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:21

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:55

  • عشاء

    20:25

من الى
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان
وزارة الأوقاف
الإخوان