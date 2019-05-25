» حريق يلتهم 19 طالبًا داخل مركز تعليمى

25 مايو 2019 - 12:47 م

لقي 19 طالبا على الأقل، غالبيتهم من الإناث، في الهند، مصرعهم جراء حريق اندلع في مبنى يضم معهدا تعليميا في غرب البلاد، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية.

وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة "تايمز أوف إنديا"، السبت، فقد لقي 19 طالبا، 16 منهم إناث، مصرعهم نتيجة حريق اندلع في مركز تجاري بوسط مدينة سورات.

ولأن الحريق شب أيضًا في مصعد المبنى، لم يتمكن الطلاب من الفرار، فحاول 12 منهم القفز من الطابق الرابع، لكن 3 منهم ماتوا جراء الارتطام الشديد بالأرض، وفق ما نقلت الصحيفة عن شهود عيان.

وأظهرت لقطات فيديو بثتها قنوات المحلية أناس يحاولون القفز من المبنى الذي داهمته النيران، فيما تصاعدت أعمدة

وقال المتحدث باسم رئيس وزراء الولاية إن ضحايا الحريق، طلبة تقل أعمارهم عن 20 عاما، كانوا يحضرون درسا عن التصميم وقت الكارثة.

وعندما دخل رجال الإطفاء إلى داخل المبنى بعدما أخمدوا النيران، وجدوا الجثث متفحمة لدرجة يصعب التعرف عليها.

وأعربت الشرطة الهندية عن اعتقادها أن الحريق وقع نتيجة ماس كهربائي بمصعد المبنى، مشيرة إلى أنه بدأ عند الساعة الرابعة عصرا، الجمعة.

ومن جانبه، أعرب رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، عن أسفه لوقوع الحادث، معزيا بالضحايا، وقال إنه أعطى تعليماته لمساعدة أولئك الذين تأثروا من جراء الكارثة.