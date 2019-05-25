انفجار ماسورة غاز وتفحم 10عربات بالإسكندرية

تلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارا يفيد بانفجار ماسورة غاز طبيعي بمنطقة كرموز عند مشروع محور المحمودية، إثر عمليات الحفر المقامة فى المنطقة، ما نتج عن اشتعال النيران فى السيارات الموجودة بالمكان.

وحسبما نشر بعدد من المواقع الإخبارية، فوجئ عددًا من العمال بصوت انفجار ناجم من المكان نتيجة كسر فى مأسورة الغاز الموجودة بالمنطقة، وهو ما تسبب فى اشتعال النيران بـ 10 سيارات تابع لشركات تعمل بالمنطقة، كما أن هناك سيارات ملك مواطنين.

على إثر ذلك انتقل عدد من سيارات الحماية المدنية وتمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران.