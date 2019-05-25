» أول تعليق لـ على ربيع على تصريحات طليقته

التزم الفنان الكوميدي، على ربيع، بالصمت، تجاه أزمته مع زوجته السابقة، فبرغم من تصريحها بأن سبب انفصالهم تدخل والدته، رفض نجم مسرح مصر الرد عليها.

قال ربيع تعقيبا على كل ما كتبته ندى عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي: "لا أحب الحديث عن حياتي الخاصة، هي ملكي وحدي، ولا يحق لأحد التدخل فيها"، حسب حواره مع موقع مجلة "لها".

وكانت زوجة علي ربيع السابقة كتبت عبر حسابها بموقع Facebook: "أمك ثم أمك ثم أمك، وإن قالت لك طلق زوجتك اطردها من بيتها هي وابنتك، لا تتردد يا قلب أمك، شكرًا، أنا وابنتك خصيمك يوم القيامة".

وتلته بمنشور آخر جاء به: "أنا خصيمة كل من ظلمني أنا وابنتى، أو أثر علي بطريقة سلبية في حياتي وخربها لي، وعند الله تلتقى الخصوم، ويوم القيامة نلتقي أمام الله إليك فوضت أمرى يا الله وأنت خير وكيل".

يذكر أن علي ربيع تزوج في سبتمبر 2015، وأنجب ابنة وحيدة.