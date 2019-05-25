» طلب إحاطة حول احتراق وسائل المواصلات بسبب الحر

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تقدم النائب طارق متولي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، اليوم، موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول تفحم أكثر من أتوبيس نقل عام بأكثر من محافظة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، مطالبًا بالتحقيق في الأسباب التي أدت إلى عدم تحملها ارتفاع حرار ة الجو.

وقال النائب إن تفحم أتوبيسات النقل العام بسبب الحرارة يدل على عدم جاهزيتهم لتحمل هذه الظروف، معتبرًا إياها نقطة خطيرة يجب الوقوف عندها، في ظل التغيرات المناخية التي يمر بها العالم أجمع وليس مصر فقط، "من المتوقع أن نمر بأيام مماثلة بل أشد حرارة، بما ينذر بخسائر مادية وبشرية جسيمة مستقبلًا".

وطالب النائب، بإعادة النظر في مدى جاهزية أتوبيسات النقل العام، وإجراءات الصيانة الدورية عليهم، تجنبًا لأي حوادث مستقبلية خلال فصل الصيف وغيره، حفاظًا على أرواح المواطنين، والمال العام.


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