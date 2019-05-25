  • السبت 25 مايو 2019
  • بتوقيت مصر02:12 م
بحث متقدم
صاروخ

صاروخ حوثي يخلف قتلى ومصابين فى تجمع للجيش السعودي

جهيمان

مفاجأة عن "جهيمان" لم تسمعها من قبل.. يكشفها المغامسي

تفحم

انفجار ماسورة غاز وتفحم 10عربات بالإسكندرية

الطفل الغريق

كشفتها كاميرات المراقبة ..مفاجأة في لغز الطفل الغريق

بسمة وهبة و فجر السعيد

فجر السعيد تواجه بسمة وهبة: "في حاجات مقدرش أقولها"

معركة

مصرع وإصابة 11 شخصا في مشاجرة عائلية بـ"أسوان"

سليماني

هذا الرجل يقف وراء تفجيرات السعودية

هانى أبو ريدة

رد غير متوقع من الجبلاية على بيان الأهلى

هواوي

"هواوي" توجه صفعة قوية للقيود الأمريكية

محمد نجم

رسالة مبكية من نجل" محمد نجم".. تعرف عليها

بالفيديو ..

حسن الرداد يكشف "فبركة" برامج رامز جلال

الصفحة الأخيرة

حسن الرداد: لهذا السبب شاهدت فيلمًا إباحيًا
حسن الرداد: لهذا السبب شاهدت فيلمًا إباحيًا

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

رد فعل نجم الأهلي على مقلب «رامز في الشلال»

#

هكذا سخر رامز جلال من نقاب حلا شيحة

#

تعرف علي ضحية "رامز في الشلال" الليلة

#

أسماء ضحايا برنامج "رامز فى الشلال "

بابا الفاتيكان

طنجة

رئيس اساقفة طنجة

كل رمضان ينتظر الجميع مقلب جديد لـ رامز جلال، وبرغم كشف بعض الفنانين معرفتهم المسبقة بالملقب، إلا أن برامجه تحقق أعلى نسب مشاهدة كل عام.

وفي السياق كشف حسن الرداد عن حقيقة معرفته السابقة بمقلب رامز جلال في إحدى الحلقات التي حل ضيفًا بها ضمن برنامج "رامز ثعلب الصحراء" عام 2012.

وخلال لقائه في برنامج "تفاعلكم" الذي يعرض عبر شاشة "العربية" اعترف حسن الرداد أنه تلقى أجرًا ماديًا لم يكن كبيرًا نظرًا لحجم نجوميته وقتها مشيرًا إلى أن بعض الضيوف يعلمون مسبقًا بمقلب رامز وليس الجميع.

حول معرفته المسبقة بالمقلب قال حسن الرداد إنه تلقى اتصالاً هاتفيًا من فريق الإعداد يطلب منه المشاركة في برنامج مقالب للفنان عزت أبو عوف لكنه فور وصوله البرنامج أدرك ان الأمر مختلف وشعر بأنه مقلب من مقالب رامز جلال.

يشارك الرداد في مسلسل "الزوجة 18" يشارك في بطولته كل من ناهد السباعي، وهيدي كرم، وسلوى خطاب، وشيماء سيف، ومحمود البزواي، ومحمود الليثي، وكوكي، وإيناس كامل. من تأليف ورشة كتابة محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد وإخراج مصطفى فكري.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

التقاسيم المقدسة بالكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

أديب فرنسا الأكبر ونبي الإسلام

ياسر أنور

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» تحطم طائرة عسكرية بالمكسيك
» حسن الرداد يكشف "فبركة" برامج رامز جلال
» بابا الفاتيكان يقيل رئيس أساقفة طنجة .. تعرف على السبب
» طلب إحاطة حول احتراق وسائل المواصلات بسبب الحر
» قصة معاناة "ميسي" المستمرة بسبب ليفربول
» هذا سعر أغلى دواء فى العالم
» أول تعليق لـ على ربيع على تصريحات طليقته
» حريق يلتهم 19 طالبًا داخل مركز تعليمى
» بالفيديو..مظهر شاهين: "مخالفة الرئيس معصية"
» أستاذ بقصر العيني: كبار السن لا يجوعون ولا يعطشون
» فعلوها ولاذوا بالفرار.. صرخات سعودية تشعل مواقع التواصل

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:21

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:55

  • عشاء

    20:25

من الى
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان
وزارة الأوقاف
الإخوان