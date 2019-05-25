تقرير "القومى للمرأة" حول تقييم الظهور النسائى بدراما رمضان

25 مايو 2019 - 01:51 م

قام المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، ومن خلال لجنة الإعلام برئاسة الدكتورة سوزان القليني، برصد دراما رمضان للخروج بمؤشرات حول صورة المرأة في الإنتاج الإعلامي لرمضان 2019.

وقامت اللجنة الإعلامية تحت إشراف الدكتورة سوزان القليني، فى بيان لها ، رئيسة لجنة الإعلام بالمجلس، بالبدء في فعاليات الرصد بالإعتماد على معايير المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والكود الإعلامي للمرأة.

وقامت اللجنة بالرصد من خلال، القيام بحصر شامل للمسلسلات المقدمة في القنوات الفضائية المصرية والتي تم عرضها مع بداية شهر رمضان، والبالغ عددها 25 مسلسلا وتتمثل هذه المسلسلات فيما يلي: كلبش 3، بدل الحدوتة ثلاثة، شقة فيصل، زلزال، حكايتي، ولد الغلابة، قابيل، بركة، لمس أكتاف، هوجان، علامة استفهام، أبو جبل، لآخر نفس، فكرة بمليون جنيه، البرنسيسة بيسة، طلقة حظ، قمر هادئ، ابن أصول، سوبر ميرو، الواد سيد الشحات، زي الشمس، حدوتة مرة، الزوجة 18، زودياك، مملكة الغجر، وذلك على العديد من القنوات ومنها، قنوات سي بي سي، قنوات الحياة، قنوات النهار، ON E ، dmc ، قنوات MBC ، أبو ظبي، النيل للدراما.

كما قامت لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة بتصميم استمارة تحليل للمضمون، وتضم العديد من خبراء الإعلام ومنهم الدكتورة منى الحديدي، والدكتور سامي الشريف، والدكتورة نادية النشار، والدكتورة نعايم سعد زغلول، والدكتورة أسماء عبد الشافي، والدكتورة ريهام يحيي، والدكتورة لبنى خيري، ومنى نشأت، وسعد عباس، وعصمت قاسم، وهدى رشوان، وهبة باشا، ووسام العوام، وسيد الحراني، وذلك لرصد دراما رمضان.

وجاء إجمالي الأعمال الدرامية للبطولات النسائية 8 أعمال درامية، منهم: حكايتي، لآخر نفس، زي الشمس، حدوتة مرة، مملكة الغجر، سوبر ميرو، بدل الحدوتة ثلاثة، البرنسيسة بيسة، ومن حيث صورة المرأة القوية "مسلسل حكايتي"، وإن كان تضمن بعض مشاهد العنف ضد المرأة في بداية المسلسل، ولكن أصبحت امرأة إيجابية لا تستسلم للظروف مهما كان قهر المجتمع من حولها، أما عن أسوأهم فهو مسلسلي البرنسيسة بيسة وحدوتة مرة من حيث الألفاظ البذيئة والملابس الغير لائقة وكثرة تعاطي المخدرات.

وقبل الدخول في المسلسل تم تشكيل فرق بحثية مكونة من 195 طالبا وطالبة من طلاب قسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس وتدريبهم على استمارة التحليل في إطار التعاون مع المجلس القومي للمرأة.

وقامت اللجنة أيضا بالوقوف على ما تناولته الصحف حول المسلسلات وموقف النقاد والمجتمع المحيط من الدراما المعروضة لهذا العام ومراعاة مؤشرات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فيما يخص صورة المرأة.

وجاءت المؤشرات المبدئية العامة لتحليل صورة المرأة في الإنتاج الإعلامي لمنتصف شهر رمضان لعام 2019 كما يلي :

أتضح بوجه عام تراجع نسب التجاوزات سواء في العنف ضد المرأة في استخدام الألفاظ الخادشة أو في إظهار الصور السلبية للمرأة، والإلتزام بالكود الأخلاقي لمعالجة قضايا المرأة في الدراما الذي وضعته لجنة الاعلام بالمجلس القومي للمرأة معتمد من المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام وكذلك في الاعلانات والبرامج إلا بعض التجاوزات التي سيرد ذكرها تفصيلًا فيما يلي :

1- استخدام الايحاءات الجنسية بشكل كبير في مسلسل حدوتة مرة، فكرة بمليون جنيه، البرنسيسة بيسة، الواد سيد الشحات، علامة استفهام، شقة فيصل، الزوجة 18، ولد الغلابة.

2- ظهور قضية تعدد الزوجات في أكثر من عمل دارمي مقارنة بالعام الماضي في مسلسل الزوجة 18 وابن الأصول وولد الغلابة وشقة فيصل.

3- ظهور المخدرات والتدخين بين النساء وذلك في مسلسل زي الشمس، حكايتي، قمر هادئ، قابيل، شقة فيصل، علامة استفهام، لآخر نفس، حدوتة مرة، كما ظهر الإدمان من قبل السيدات في مسلسل لمس أكتاف.

4- اهتمت المسلسلات بمرحلة النضوج للمرأة بصورة أكبر من الطفولة والمراهقة، كما اهتمت بالمرأة في الحضر أكثر من الريف، وظهر المستوى الاقتصادي المتوسط والمنخفض بصورة أكبر من المستوى الاقتصادي المرتفع هذا العام.

5- ظهرت قضية التحرش في أكثر من مسلسل سواء اللفظي أو المادي مثل مسلسل ابن أصول، قمر هادئ، الزوجة 18، البرنسيسة بيسة، مملكة الغجر.

6- تصدرت قضية العنف الأسري العديد من المسلسلات مثل الطريقة الوحشية التي استخدمها الأب ضد ابنته في مسلسل زلزال وكانت عبارة عن عملية صفع على الوجه تكرر لـ 3 مرات صفعات عنف غير مقبول، وأنها دعوة صريحة لاستخدام الأسر تلك الطريقة في تربية أبنائها، كما ظهر أيضا العنف الأسري في مسلسل حدوتة مرة وإهانة الأم لابنتها خاصة عند ذهابها لكي تتعلم، وكذلك مسلسل حكايتي وتحكم الأخ غير الشقيق بحياة أخته على الرغم من وجود والديها، وكذلك مسلسل ولد الغلابة وقتل الأخ لأخته لزوجها بالرجل الذي تحبه.