بالأسماء.. 4 أندية تعلن تضامنها مع الأهلي

25 مايو 2019 - 02:49 م

تضامنت 4 أندية، مع قرارات مجلس إدارة النادى الأهلي، بعدم استكمال مسابقة الدوري حال تأجيل المباريات لما بعد كأس الأمم الأفريقية.

وأعلن نادي سموحة بالأمس، تضامنه مع قرارات الأهلي رغم ضمانه البقاء في بطولة الدوري، وكتب عامر عبر صفحته على "فيس بوك": "سموحة يعلن تضامنه مع ما جاء ببيان النادي الأهلي، والذي يؤكد ضرورة عدالة المنافسة والتعامل مع مبدء المساواة".

وأكد خالد مهدي، مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي، أن البطولة لابد أن تنتهي قبل منافسات البطولة الأفريقية، وقال: "إذا أراد الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة باقي المباريات بعد البطولة الإفريقية ستحدث أزمة لنا نظرًا لانتهاء عقود بعض اللاعبين بنهاية الشهر المقبل بجانب عودة اللاعبين المعارين لأنديتهم، ونريد أن نحصل على فترة راحة سلبية للاعبين".

ومن جانبه، أوضح مشهور أحمد، المدير التنفيذي لنادي حرس الحدود موافقته على بنود بيان الأهلي وقال: "من مصلحتنا أن تنتهي البطولة قبل إقامة كأس الأمم، لأن تأجيل المباريات سنحصل من خلالها على راحة سلبية 55 يومًا دون فائدة".

وأكد محمد عادل المشرف العام على فريق الكرة بنادي المقاولون العرب، أن الإدارة لن تقبل تعديل موعد مباراة الأهلي، وأن من حق إدارة الأحمر المطالبة بلعب الزمالك لمبارياته، وأن الحل الوحيد هو تأجيل معسكر المنتخب الوطني لمدة 3 أيام.