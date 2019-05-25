مفاجأة.. صلاح تعرض للتهديد في بازل

25 مايو 2019 - 04:53 م

كشف اللاعب مارسيلو دياز نجم منتخب تشيلي المحترف بين صفوف بازل السويسري مفاجأة عن اللاعب الدولي محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الانجليزي، خلال تواجده في بداية مشواره الاحترافي بين صفوف بازل.

وقال "دياز" ، الذى زامل محمد صلاح فى نادى بازل السويسرى فى تصريحات نقلتها صحيفة "encancha ": "محمد صلاح لاعب جيد، لكن لم أتوقع أن يصل إلى المكانة التى يتمتع بها في الوقت الحالي".

وكشف مارسيلو دياز عن واقعة تعرض لها محمد صلاح مع أحد مدربى نادي بازل بسبب إصراره على الصيام فى شهر رمضان المبارك، قائلاً: "مدرب بازل هدد محمد صلاح بالجلوس على مقاعد البدلاء حال إصراره على الصيام".

ويستعد محمد صلاح لقيادة ليفربول أمام توتنهام مطلع يونيو المقبل فى نهائي دورى أبطال أوروبا على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، بالعاصمة الإسبانية "مدريد".

وحقق ليفربول فوزًا تاريخيًا على برشلونة برباعية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "آنفيلد"، فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أوروبا، وحقق ليفربول الريمونتادا بعد الهزيمة فى الذهاب بثلاثية نظيفة فى "كامب نو"، ليتأهل فريق محمد صلاح إلى نهائى دورى أبطال أوروبا لملاقاة توتنهام، في حين حجز توتنهام مقعده فى نهائى دوري أبطال أوروبا على حساب أياكس أمستردام الهولندى.