» لقاء بين الرئيس السيسي و"البرهان"

25 مايو 2019 - 05:58 م

التقي الرئيس عبدالفتاح السيسي في قصر الاتحادية بالفريق رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن لقاء جمع الرئيس السيسي مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان اليوم السبت في قصر الاتحادية.

وكان الرئيس السيسي قد هنأ اليوم شعوب القارة السمراء بمناسبة يوم أفريقيا، مشيرا إلى أن الآباء المؤسسين عملوا على غرس بذرة التعاون الاقتصادي، وقال: "نحن اليوم نعمل جاهدين بشكل دوري للأجيال القادمة".

يوم أفريقيا، وقال الرئيس السيسي خلال كلمته اليوم السبت بمناسبة يوم أفريقيا: "قارتنا تخطو خطوات ثابتة نحو التنمية المستدامة لتحقيق أجندة 2063".