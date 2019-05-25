  • السبت 25 مايو 2019
  • بتوقيت مصر06:43 م
بحث متقدم
صلاح

مفاجأة.. صلاح تعرض للتهديد في بازل

الجزائر

الانتخابات الجزائرية.. لم يترشح أحد

بشار يلغي تأشيرات مبعوثي الاتحاد الأوربي..لهذا السبب

تفاصيل مكالمة نصر الله وبشار الأسد

السيسي

رسالة "السيسي" لنظيره الجنوب أفريقي في حفل تنصيبه

اسرائيل

شاهد.. حرائق إسرائيل تدمر 714 فدانا

مقار سعد

قرار جديد من النيابة ضد قاتل كاهن شبرا الخيمة

إيقاف جهاد جريشة لأجل غير مسمى

الوداد يتقدم بشكوى ضد "جريشة"

تحطم مروحية

تحطم مروحية عسكرية أمريكية

النني

"النني" يطير إلى أذربيجان.. تعرف علي السبب

الأهلى

بالأسماء.. 4 أندية تعلن تضامنها مع الأهلي

أول تعليق من "جريشة" على لقاء الترجي والوداد

الرياضة

الإيقاف فى انتظار جهاد جريشة
جريشه

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

أول تعليق لـ على ربيع على تصريحات طليقته

#

تعليق صادم من ناهد السباعي على زوج والدتها

#

موائد الرحمن .. تعرف على أول من أنشأها

#

أول تعليق لملك البحرين على اتصال رئيس وزرائه بأمير قطر

جريشة

الوداد

ملعب محمد الخامس

الحكم الدولي

علق الحكم الدولي جهاد جريشة علي أدائه التحكيمي قس لقاء الوداد المغربي زنظيره النجم الساحلي التونسي علي ملعب محمد الخامس بالرباط والتي انتهت بالتعادل الايجابي 1-1.

وكتب جريشة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك قائلًا: "الحمد لله الحمد لله الحمد لله.على توفيقه لنا في مباراة الوداد المغربي1 والترجي التونسي1 في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019 بمدينة الرباط.. شاكرا زملائي وأصدقائي الكبار السوداني وليد أحمد على والجزائري عبد الحق تشالي وبرنارد كاميل من سيشل.

كما اشكر طاقم VAR .الأثيوبي باملاك تسيما والسنغالي جبريل كمارا والأنجولي جيرسون دوسانتوس. نهاية المهمة هنا والعودة لبولندا لاستكمال المهمة هناك كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، دعواتكم".

وانتهت مباراة ذهاب نهائى دوري الأبطال الأفريقى بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، في انتظار لقاء العودة على ملعب رادس بالعاصمة التونسية يوم الجمعة المقبل.

وقررت إدارة نادي الوداد البيضاوي المغربي تقديم شكوى للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ضد الحكم المصري الدولي جهاد جريشة بعد إدارته للقاء ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ووفقا لموقع "شوف تي في" المغربي، فإن رئيس النادي المغربي سعيد الناصيري قرر اللجوء للكاف بعد الأخطاء التحكيمية التي وصفها بالفادحة خلال اللقاء.

وكان جريشة ألغى هدفا وركلة جزاء لصالح الفريق المغربي خلال اللقاء بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو "فار" خلال المباراة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي

التقاسيم المقدسة بالكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

أديب فرنسا الأكبر ونبي الإسلام

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» أول تعليق من "جريشة" على لقاء الترجي والوداد
» لقاء بين الرئيس السيسي و"البرهان"
» "عمليات أسوان" تحذر من هجوم قادم من السودان
» مجددًا.. التشيك توجه رسالة شديدة اللهجة لإسرائيل
» "الكاحل" ينهي موسم "الشيخ" بالأهلي
» ايحاءات جنسية بـ 8 مسلسلات رمضانية
» اعترافات مثيرة لربان طائرة اجهض فتاتين بمراكش
» تحطم طائرة عسكرية بالمكسيك
» حسن الرداد يكشف "فبركة" برامج رامز جلال
» بابا الفاتيكان يقيل رئيس أساقفة طنجة .. تعرف على السبب
» طلب إحاطة حول احتراق وسائل المواصلات بسبب الحر

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • مغرب

    06:55 م

  • فجر

    03:21

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:55

  • عشاء

    20:25

من الى
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان
وزارة الأوقاف
الإخوان