  • السبت 25 مايو 2019
  • بتوقيت مصر08:14 م
بحث متقدم
الملك سلمان

الملك سلمان يعتكف العشر الأواخر بجوار البيت الحرام

احمد سعد وسمية الخشاب

أول تعليق من البارودي علي طلاق "سعد والخشاب"

بيراميدز بارك يستضيف تكريم فجر السعيد

هجوم ناري من فجر السعيد علي بسمة وهبة

صلاح

مفاجأة.. صلاح تعرض للتهديد في بازل

الجزائر

الانتخابات الجزائرية.. لم يترشح أحد

بشار يلغي تأشيرات مبعوثي الاتحاد الأوربي..لهذا السبب

تفاصيل مكالمة نصر الله وبشار الأسد

السيسي

رسالة "السيسي" لنظيره الجنوب أفريقي في حفل تنصيبه

اسرائيل

شاهد.. حرائق إسرائيل تدمر 714 فدانا

مقار سعد

قرار جديد من النيابة ضد قاتل كاهن شبرا الخيمة

إيقاف جهاد جريشة لأجل غير مسمى

الوداد يتقدم بشكوى ضد "جريشة"

بالفيديو..

هجوم ناري من فجر السعيد علي بسمة وهبة

الصفحة الأخيرة

بيراميدز بارك يستضيف تكريم فجر السعيد
الاعلامية الكويتية فجر السعيد

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

"عمليات أسوان" تحذر من هجوم قادم من السودان

#

فجر السعيد تواجه بسمة وهبة: "في حاجات مقدرش أقولها"

#

فجر السعيد تكشف سر علاقتها بـ" مبارك"

#

رد موجع من بسمة وهبة على" فجر السعيد"

الأسنان

تسوس

ضرسي

فكي

شنت الاعلامية الكويتية فجر السعيد علي الاعلامية بسمة وهبة قدمة برنامج "شيخ الحارة"، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، لافتة إلى أنها اتصلت بها هاتفيًا، من أجل استضافتها في إحدى حلقات البرنامج هذا الموسم، مضيفة: "مش عارفة إيه الجرأة اللى عندها تتصل بيا علشان أكون ضيفة برنامجها..أنا أشوفها جرأة؛ لأن واحدة مسوية حلقة كاملة عشان تشتمنى".

وتابعت خلال برنامجها "غبقة سكوب":"مذيعة شيخ الحارة أعدت حلقة كاملة من الألف للياء من أجل إطلاق الشتائم والسب نحوى"، معقبة:"ما تستحي..عايزة تسبينى وعايزاني أقبل أكون ضيفة".

ولفتت فجر السعيد، إلى أن مذيعة برنامج "شيخ الحارة"، استضافت خلال إحدى حلقاتها 4 ضيوف، وتعرضت خلالها للسب والشتائم، من الإعلاميين والضيوف، معقبة:" أين الحياء، تشتميني، وتتصل بيا علشان أكون ضيفة برنامجك".

وأشارت إلى أن مذيعة شيخ الحارة، كانت ترسل لها المقالات، من أجل تصويبها لها من الناحية اللغوية والإملائية، وكانت تحكي لها أشياء خاصة، لا تريد الإفصاح عنها، وعلى الرغم من ذلك قامت بشتمها خلال إحدى حلقاتها.

شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي

التقاسيم المقدسة بالكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

أديب فرنسا الأكبر ونبي الإسلام

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» خلعت ضرسي دون خروج دم
» الموعد والقنوات الناقلة لنهائي كأس إسبانيا
» أول تعليق من "جريشة" على لقاء الترجي والوداد
» لقاء بين الرئيس السيسي و"البرهان"
» "عمليات أسوان" تحذر من هجوم قادم من السودان
» مجددًا.. التشيك توجه رسالة شديدة اللهجة لإسرائيل
» "الكاحل" ينهي موسم "الشيخ" بالأهلي
» ايحاءات جنسية بـ 8 مسلسلات رمضانية
» اعترافات مثيرة لربان طائرة اجهض فتاتين بمراكش
» تحطم طائرة عسكرية بالمكسيك
» حسن الرداد يكشف "فبركة" برامج رامز جلال

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • عشاء

    08:25 م

  • فجر

    03:21

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:55

  • عشاء

    20:25

من الى
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان
وزارة الأوقاف
الإخوان