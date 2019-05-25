رئيس البرلمان يشارك في حفل إفطار حزب مستقبل وطن

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أرشيفية
أرشيفية

حسن علام- متابعات

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رئيس مجلس النواب

الدكتور علي عبد العال

الافطار السنوى

شارك منذ قليل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، فى حفل الإفطار السنوى الذى يقيمه حزب مستقبل وطن.
كما شارك أيضا السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، وعدد من النواب على رأسهم رئيس الحزب النائب أشرف رشاد، ومن النواب، طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الأفريقية، عاطف ناصر، أشرف رشاد عثمان، أحمد بدوى ، رئيس لجنة الاتصالات،  عصام الفقى، محمد عبد الله زين، سحر عتمان، محمد عقل، نبيل الجمل، عماد سعد حمودة، نضال السعيد، عصام هلال، امين تنظيم الحزب، 

وكان حزب مستقبل وطن دعا الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إلى حفل الإفطار السنوى الذى يقيمه الحزب اليوم السبت، ويحضره قادة العمل العام فى مصر.


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