«الخطيب»: خالد يوسف فضّل العلاقة على الزواج

25 مايو 2019 - 09:03 م

قالت الفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، إن ظروف عائلية حالت دون الكشف عن زواجها بالمخرج خالد يوسف، مشيرة إلى أن الأخير فضل أن تظل العلاقة بينهما على الزواج.

وكشفت "الخطيب"، خلال لقائها ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، السبب وراء عدم اعتراف المخرج خالد يوسف بزواجه منها حتى الآن، مؤكدة أن لديه موائمات عائلية تمنعه من الاعتراف وإعلان ارتباطه بها.

وأضافت: "بالنسبة له الأفضل إنها تبقى علاقة أكتر منها كزيجة"، مؤكدة أن فترة زواجهما امتدت لعام ونصف العام، وكان هناك بيت للزوجية.



