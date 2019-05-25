صور.. سفير بريطانيا بالسودان يؤمّ المصلين أمام منزله

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قام سفير المملكة المتحدة لدى السودان، عرفان صديق، بدعوة المارة إلى مأدبة إفطار أقامها أمام منزله في الخرطوم.

ونشر الحساب الرسمي لسفارة المملكة المتحدة في الخرطوم على موقع "تويتر" مجموعة صور للسفير مع ضيوفه من مواطني السودان. ومن بين الصور أيضا، تلك التي تظهر السفير وهو يصلي مع ضيوفه كإمام.


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