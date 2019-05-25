  • السبت 25 مايو 2019
  • بتوقيت مصر11:16 م
بحث متقدم
شعار جماعة الإخوان

مصير «الإخوان» في السودان بعد تعهد «البرهان» بتسليمهم لمصر

الراقي الشرعي المعروف باسم مصعب التوزي

السجن 7 سنوات لراقٍ شرعي مارس الجنس مع فتاة

السعودية

بدءًا من اليوم.. 3 أفعال تجنبها في السعودية

القاهرة

تغييرات جوية مفاجئة

السفير البريطانى بالسودان

صور.. سفير بريطانيا بالسودان يؤمّ المصلين أمام منزله

فاروق

«عيسي»: الزمالك ليس ناديًا إنجليزيًا.. و«فاروق» كان أهلاويًا

السيسي ورئيس المجلس العسكري السوداني

رئيس "عسكري السودان" يتعهد للسيسي بتسليم المطلوبين أمنيًا

محمد صلاح وراموس

مدافع توتنهام يهدد «صلاح» بتكرار واقعة «راموس»

خالد يوسف وياسمين الخطيب

تصريح صادم من ياسمين الخطيب عن خالد يوسف

الملك سلمان

الملك سلمان يعتكف العشر الأواخر بجوار البيت الحرام

نيابة عن السيسي

مدبولي يشارك في مراسم تنصيب رئيس جنوب أفريقيا

الحياة السياسية

مدبولي
مدبولي

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

رسالة "السيسي" لنظيره الجنوب أفريقي في حفل تنصيبه

#

الرئيس السيسي يهنئ رئيس جنوب أفريقيا بولايته الجديدة

#

جنوب أفريقيا تكشف لغز "كنز القذافي"

#

«الدرندلي» رئيسًا لبعثة الأهلي في جنوب أفريقيا

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مراسم تنصيب رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، والذي تم انتخابه في مايو الجاري رئيساً للبلاد.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: أجريت مراسم التنصيب في إستاد لوفتوس فيرسفيلد بالعاصمة بريتوريا، وخلال مشاركته في مراسم التنصيب، التقى رئيس الوزراء بالرئيس الجنوب أفريقي المنتخب، حيث أعرب رامافوزا عن تقديره واعتزازه بقيام مصر بإيفاد وفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، للمشاركة في مراسم التنصيب، معرباً عن تطلعه للالتقاء بالرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة المقبلة؛ من أجل مناقشة سبل دعم وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

من جانبه نقل الدكتور مصطفى مدبولي تحيات وتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، ورئيس الاتحاد الأفريقي، إلى الرئيس رامافوزا، بمناسبة انتخابه رئيساً لجنوب أفريقيا، مؤكداً أن الرئيس السيسي يتطلع لأن تشهد فترة رئاسة رامافوزا مزيداً من التعاون بين مصر وجنوب أفريقيا، سواء على المستوى الثنائي، أو على صعيد التعاون القاري في إطار الاتحاد الأفريقي.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية العمل على تعزيز التعاون في الفترة المقبلة، لا سيما من خلال زيادة حجم التجارة بين البلدين، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وجنوب أفريقيا بلغ 314 مليون دولار في عام 2017، بعد أن كان 132 مليون دولار فقط في عام 2013، ومع ذلك فإن هذا الحجم من التجارة يظل غير متناسب مع الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها البلدان.
تجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي التقى، على هامش مراسم التنصيب، بعددٍ من القادة والمسئولين الأفارقة الذين شاركوا في الاحتفالية؛ حيث طلبوا نقل تحياتهم إلى الرئيس السيسي، مشيدين بالجهود التي يبذلها من أجل تعزيز التعاون الأفريقي، وما يقوم به من مساع متواصلة لتحقيق التنمية وحل المشكلات التي تواجه دول القارة

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي

التقاسيم المقدسة بالكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

أديب فرنسا الأكبر ونبي الإسلام

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» صورة.. ظهور جديد لـ«صلاح» قبل نهائي أبطال أوروبا
» مصري يلقى مصرعه في الكويت
» للمرة الـ19.. بايرن ميونخ بطلًا لكأس ألمانيا
» كارثة تنتظر اتحاد الكرة بسبب خطاب الـ«كاف»
» «جروس»: واثق من تتويج الزمالك باللقب الإفريقي
» شيخ الأزهر: القوامة لا تعنى التسلط
» رئيس جامعة بني سويف يرد على النائبة الكويتية صفاء الهاشم
» «عيسي»: الزمالك ليس ناديًا إنجليزيًا.. و«فاروق» كان أهلاويًا
» 3 دول خليجية ترفض خوض الحرب المرتقبة
» أول تعليق من البارودي علي طلاق "سعد والخشاب"
» خلعت ضرسي دون خروج دم

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • فجر

    03:20 ص

  • فجر

    03:21

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:55

  • عشاء

    20:25

من الى
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان
وزارة الأوقاف
الإخوان