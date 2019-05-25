«الزراعة»: ارتفاع صادرات مصر بشكل ملحوظ

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تلقى د عزالدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرا رسميا من د احمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات الزراعية المصرية خلال الفترة من الأول من يناير 2019 وحتي 22 مايو الحالي.

وأكد ابوستيت ان الصادرات بلغت 3مليون و 388 ألف و 296 طن من المنتجات الزراعية بزيادة 358 ألف و 432 طن عن نفس المدة من العام الماضي وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفتره الموالح والبطاطس والبصل والفراولة والفاصوليا والفلفل والخيار والرمان والثوم والجوافة.

وأضاف ابوستيت أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و555 ألف و653 طن ، بالإضافة إلي تصدير 630 ألف و790 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 187 ألف و991 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، في حين إحتلت الفراولة على المركز الرابع في الصادرات بإجمالي 24 ألفا و 319 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الثوم على المركز الخامس بإجمالي كمية بلغت 14 الف و446 طن ، بينما احتلت صادرات مصر من الفاصوليا على المركز السادس بإجمالي 8597 طن، تليها في المركز السابع الجوافة بإجمالي 5564 طن، بينما حصل الرمان على المركز الثامن فى الصادرات بإجمالي كمية بلغت، 3177 طن، بينما حصل الفلفل على المركز التاسع بإجمالي 1875 طن، تلاها في المركز العاشر صادرات مصر من الخيار بإجمالي كمية تصل إلي 982 طن.

وزير الزراعة أشاد بجهود الحجر الزراعي من أجل زيادة الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة امام المنتجات المصرية وطالب باستمرار الجهود لفتح المزيد من الأسواق الجديدة وتشديد الرقابة من أجل الحفاظ علي سمعة الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق التي تم فتحها وقال ان زيادة الصادرات تدعم الاقتصاد الوطنى ومن المتوقع أن يشهد هذا العام طفرة غير مسبوقة في تصدير المنتجات الزراعية المصرية إلى الخارج.

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