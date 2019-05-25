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بعد الفوز على لايبزج

للمرة الـ19.. بايرن ميونخ بطلًا لكأس ألمانيا

الرياضة

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

أمير سعد

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المصريون

بايرن ميونخ

كاس المانيا

لايبزج

حصل فريق بايرن ميونخ على لقب بطولة كأس ألمانيا للمرة التاسعة عشر في تاريخه، بعد الفوز على لايبزج، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم السبت.

وسجل أهداف بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي (هدفين) في الدقيقتين 29 و86 وكينجسلي كومان في الدقيقة 78.

وتوج بايرن بالثنائية المحلية للمرة الثانية عشرة في تاريخه وذلك بعد أن تمكن من حسم لقب الدوري السبت الماضي، بعد منافسة شرسة مع بوروسيا دورتموند.

وكان بايرن أهدر فرصة حصد الثنائية في الموسم الماضي بعد الخسارة أمام آينتراخت فرانكفورت 1 / 3 في نهائي الكأس.

في المقابل فشل لايبزج في حصد أول لقب على الإطلاق للنادي الذي تأسس قبل عشر سنوات فقط.

وأصبح نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونخ أول لاعب أول لاعب في كرة القدم الألمانية يفوز بالدوري والكأس كلاعب ومدرب، بعدما فاز بهما مع بايرن حينما كان لاعبا في صفوفه عام 2003.


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