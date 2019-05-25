تغييرات جوية مفاجئة

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أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد، غدا الأحد، انخفاضا جديدا في درجات الحرارة، ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على القاهرة والوجه البحري، وشديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا، لطيف ليلا.

وأضاف البيان الصادر عن الهيئة، أن السحب المنخفضة والمتوسطة تظهر شمالا، وأن الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على الوجه البحري والقاهرة، كما تنشط على خليج السويس مما يسبب اضطرابا في الملاحة البحرية هناك.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة:


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