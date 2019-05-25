مدرب نهضة بركان: جماهير الأهلي تدعمنا أمام الزمالك

25 مايو 2019 - 11:00 م

أكد منير الجعواني، المدير الفني لفريق نهضة بركان المغربي، جاهزية فريقه لموقعة الزمالك في إياب نهائي كأس الكونفدرالية، موكدًا أن ممثل المغرب لم يحسم اللقب وأنه يسعى لتأكيد التفوق غدا.

وأضاف الجعواني خلال المؤتمر الصحفي للمباراة أن الضغوط ستكون على الزمالك أكثر وليس على فريق نهضة بركان.

وتابع مدرب بركان: «متفائل بمباراة الغد والحصول على لقب الكونفيدرالية وأتمنى أن تسود المباراة الروح الرياضية وأن تكون ممتعة للجماهير الكثيرة المتوقع حضورها».

وأوضح المدرب المغربي: «حضور جماهير الزمالك بكثافة أمر جيد بالنسبة لنا لأن نهضة بركان أول مرة يصل للنهائي عكس الزمالك صاحب التاريخ الكبير في إفريقيا وبالتالي فالضغوط عليه أكثر بكثير منا».

وتابع: «الزمالك معروف بجمهوره الكبير والحضاري، وأتمنى في المستقبل أن يكون النهائي مباراة واحدة وليس ذهابا وإيابا، الشعب المغربي كله معنا وأعلم أن الأهلاوية أيضا معنا وأقل ما أقدمه لشعب المغرب هو تحقيق اللقب وإذا فاز الزمالك فهو يستحقها».

وأتم: «نحن أخوة في جميع الأحوال ونتمنى أن تكون المباراة عرس رياضي مصري مغربي إفريقي بعيدًا عن الفائز والخاسر».

ويواجه الزمالك فريق نهضة بركان غدا على ملعب برج العرب في لقاء الإياب لنهائي الكونفيدرالية.