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شاهد.. فالنسيا بطلًا لكأس إسبانيا على حساب برشلونة

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برشلونة وفالنسيا
برشلونة وفالنسيا

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المصريون

فالنسيا

توج فريقه فالنسيا ببطولة كأس ملك إسبانيا بعد الفوز على برشلونة، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على استاد “بينيتو فيامارين” في المباراة النهائية.

انتهي الشوط الأول للمباراة بتقدم فريق فالنسيا بهدفين دون رد، سجل كيفين جاميرو الهدف الأول في الدقيقة 21 بعد تمريرة طويلة رائعة وصلت إلى خوسيه جايا في الجهة اليسرى الذي أرسل عرضية أرضية رائعة وصلت إلى جاميرو على حدود منطقة الجزاء وقام بمراوغة رائعة لجوردي ألبا ثم أتبعها بتسديد صاروخية في المرمي.

وأضاف رودريجو ماكادو الهدف الثاني في الدقيقة 34 من احراز الهدف الثاني عبر رودريجو ماكادو بعد بينية رائعة من باريخو وصلت إلى كارلوس سولار في الجهة اليمنى، انطلاقة سريعة من سولار مع توغل على حدود منطقة الجزاء من الجهة اليسرى أنهاها بعرضية قوية رائعة حولها ماكادو داخل الشباك برأسية قوية.

وقلص الأرجنتيني ليونيل ميسي الفارق وسجل أول أهداف برشلونة في الدقيقة 73 من زمن اللقاء.

بهذا الفوز يتوج فريق فالنسيا بكأس ملك اسبانيا للمرة الثامنة في تاريخه والأولي منذ عام 2008.

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