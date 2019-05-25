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حازم إمام: «الإصرار» سلاح لاعبي الزمالك للفوز بالكونفدرالية

الرياضة

حازم إمام
حازم إمام

أمير سعد

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المصريون

الزمالك

حازم امام

نهضة بركان

أكد حازم إمام، قائد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على إصرار جمبع اللاعبين داخل الفريق لتحقيق الفوز فى مواجهة نهضة بركان المغربي المقرر لها مساء غدا الأحد، على استاد برج العرب، في إياب نهائي الكونفدرالية الافريقية وتعويض الخسارة فى الذهاب بهدف نظيف من أجل التتويج باللقب الأفريقى.

تابع حازم إمام  في المؤتمر الصحفى للمباراة أن الزمالك يتطلع لتحقيق الفوز بعد المشوار الطويل في البطولة والنجاحات التي حققها الفريق في المباريات التي خاضها حتى الوصول للنهائي وشدد على أن المباراة مهمة جدا للفريق واللاعبون يطمحون في أن يكونوا أول جيل يفوز بالبطولة بمسماها الجديد، قائلاً:"الحمل ثقيل على اللاعبين جميعا والخسارة بهدف ذهابا ستجعل اللاعبين أكثر تركيزا ولا يكون هناك تكاسل وهناك عدد كبير من اللاعبين لم يخض نهائيات أفريقية قبل ذلك ولكننا نستطيع أن نكتب التاريخ لنا".

وأضاف حازم إمام:"رأينا متاعب الجماهير للحصول على تذاكر البطولة وتعاهدنا على إسعادهم بالحصول على اللقب"، أما فيما يخص ابتعاده عن المباريات بسبب الإصابة قال :"بعد اللاعب عن الملعب يؤثر عليه ولكني من نوعية اللاعبين الذين عندما يبعدون عن المباريات يكون عندهم  اشتياق للكرة"، مشددا إن غياب التونسى حمدي النقاز مؤثر بشكل كبير ولكن  تابع إن عادة الفرق الكبرى لا تتأثر بغياب أي لاعب عنها وسواء كان هو  من سيعوض غياب اللاعب اتلونسى أو أي لاعب آخر.

وأوضح حازم أن الزمالك قدم مباراة جيدة في الذهاب وكان بامكانه الفوز ولكن لحظة سرحان سبب الهزيمة وقادرون على تعويض ذلك في الإياب وأكد اللاعب أنه كان سعيد بعدد الجماهير الذين حضروا النادي في أخر تدريبين لشراء التذاكر لأن اللاعبين سيعملون على إسعادهم.

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