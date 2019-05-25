قيادات الإخوان تفرض حظرًا على متابعة قناة «مكملين»

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فجرت إزاحة محمود حسين، الأمين العام لجماعة "الإخوان المسلمين"، ميكروفون قناة "مكملين" أثناء إلقاء كلمته في حفل إفطار أقامته الجماعة مؤخرًا في تركيا، الأزمة المكتومة بين إخوان الخارج والقناة المحسوبة على الجماعة.

وفور اشتعال الأزمة بين أمين الجماعة وقناة "مكملين"، ترددت أنباء عن صدور تعليمات اخوانية من الخارج لكافة أعضاء الداخل بعدم متابعة القناة لحين التوقف عن مهاجمة قادة الإخوان في الخارج علي رأسهم محمود حسين الأمين العام للجماعة.

لكن مراقبين استبعدوا أن تلقى هذه التعليمات تجاوبًا داخل الصف الإخواني".

وقال سامح عيد، الباحث في الحركات الإسلامية، إن "الإخوان لن تطيع أوامر قادتها في الخارج إذا ما أصدرت بالفعل تعليمات لهم بعدم متابعة قناة "مكملين" بعد الأزمة التي تم تداولها مؤخرًا إثر إزاحة محمود حسين الأمين العام للإخوان لميكروفون القناة من إحدى حفلات إفطار جماعة الإخوان بتركيا".

وأضاف عيد لـ"المصريون"، أن "الجماعة بالفعل فقدت سيطرتها على أعضاء الداخل، وأن من كان يتحكم في إخوان الداخل هم الآن في السجون، وبالتالي فأي تعليمات تصدر من إخوان الخارج لا تلقى أي صدي لها في الداخل".

وتابع عيد: "حتى إخوان الخارج منقسمون على أنفسهم، ومحمود حسين الأمين العام للجماعة ليس شخصية قوية داخل الجماعة على الرغم من أنه عضو مكتب إرشاد، وأحد قادة الجناح القطبي داخل الجماعة، إلا أنه هو وإخوانه القطبيون ضعف موقفهم داخل الجماعة بعد الإطاحة بهم من الحكم".

وأضاف أن "قناتي الشرق ومكملين المحسوبتان على جماعة  الإخوان هما الأكثر متابعة من قبل إخوان مصر خاصة برامج حمزة زوبع ومحمد ناصر ومعتز مطرـ ويعتبرها إخوان الداخل المتنفس الوحيد لديهم".

وعن أسباب الخلاف الواضح بين قناة مكملين وإخوان الخارج، قال عيد إن "الخلاف يعود إلي انتقاد بعض الإعلاميين في القناة لمحمود حسين الأمين العام للجماعة وسياسته في إدارة ملف إخوان الخارج، وعلى رأس هؤلاء حمزة زوبع وعصام تليمة، ومن المعروف أن حمزة زوبع يتبع جيل الوسط من الإخوان".


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