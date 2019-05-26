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«جاساما» حكمًا لإياب الترجي والوداد

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بكاري جاساما
بكاري جاساما

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دورى ابطال افريقيا

الترجى

الوداد

اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، الحكم الجامبي بكاري جاساما، لإدارة مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، المقرر لها الجمعة المقبلة، على ملعب رادس الأوليمبي بتونس.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم، منتصف ليل أمس الجمعة، قد انتهى بالتعادل 1/1، بمدينة الرباط المغربية، حيث سجل للترجي اللاعب فوسيني كوليبالي وسجل للوداد الشيخ كومارا.

ويساعد جاساما الثنائي السنغالي جبريل كامارا ومالك الحاج سامبا، وسيكون الحكم الرابع البوتسواني جوشيا بوندو، في إدارة المباراة المرتقبة.

كما عين الاتحاد الأفريقي الحكم الزامبي جاني سيكازوي، ليكون على رأس الفريق المكلف بتقنية الفيديو "VAR " خلال مباراة الإياب بتونس.


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