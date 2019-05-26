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خالد يوسف يقيم دعوى قضائية ضد بسمة وهبة وياسمين الخطيب

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المخرج خالد يوسف
المخرج خالد يوسف

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أعلن المخرج السينمائي خالد يوسف تحريك دعوى قضائية يختصم فيها كلًا من: قناة «القاهرة والناس» وبرنامج «شيخ الحارة» ومقدمته الإعلامية بسمة وهبة وضيفة آخر حلقاته، الكاتبة ياسمين الخطيب، بدعوى «الخوض في سيرته وعرضه والتشهير المتعمد به».
كتب «يوسف»، عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، مساء السبت، قائلًا: «لم يكن لدى مقدمة البرنامج غير خالد يوسف والخوض في عرضه ودفع ضيوفه لاستنطاقهم تصريحات مسيئة لي وخاصة ضيفتها الاخيرة التي كالت لي كم هائل من الإساءة والتشهير وسرد أكاذيب في محاولة للنيل مني ومن أسرتي بزعمها الزواج مني».
أضاف: «لن ينالوا مهما فعلوا من علاقتي بزوجتي وأم بنتي، وكلفت المحامي الخاص بي برفع قضايا على كل من روج عني أكاذيب طوال الفترة الماضية متعمدا التشهير، بما فيها المواقع الصحفية وأصحاب قنوات اليوتيوب الذين يألفون الأساطير طمعا في الترند والمزيد من الاشتراكات بكل الأساليب المنحطة، فعشق الترند والشهرة ليس على جثث البشر والسعي لتدمير سمعة العائلات».
تابع: «سأختصم في هذه القضايا كل الجهات المسئولة التي تعمدت التقاعس عن ضبط ناشري الفيديوهات الملفقة والمنسوبة لي، وكل أصحاب الفيديوهات المنشورة الذين يحللون ويدعون العلم ببواطن الأمور ويروجون لإشاعات من وحي خيالهم. سأرد على الجميع بالقانون».

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