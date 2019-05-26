رئيس برشلونة يعلن الإبقاء على فالفيردي في منصبه

26 مايو 2019 - 01:50 ص

أعلن جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني، الإبقاء على أرنستو فالفيردي في منصبه كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الموسم المقبل.

جاءت تصريحات بارتوميو عقب فشل برشلونة في التتويج بلقب كأس ملك إسبانيا بعد الهزيمة من فالنسيا بهدف لهدفين في المباراة النهائية للبطولة.

وفي تصريح صحفي، قال بارتوميو "الفيردي لديه عقد ونحن ملتزمون به معه، وهزيمة اليوم ليست خطأه".

وأضاف "أولاً وقبل كل شيء يجب أن تهنئة فريق فالنسيا باللقب، لقد إستحقوه عن جدارة".

وأوضح "للاعبون كانوا جيدين، إستحوذنا على الكرة لكننا لم نسجل، الشوط الثاني كنا أفضل، لكن هذه هي كرة القدم".