تطورات خطيرة بأزمة بسمة وهبة و"القاهرة والناس"

تقدمت الإعلامية بسمة وهبة باستقالتها من قناة "القاهرة والناس" وذلك في أعقاب عرض حلقة ياسمين الخطيب في برنامج "شيخ الحارة".



وجاء سبب استقالة بسمة وهبة من القناة هو اعتراضها على عرض الحلقة منذ تصويرها بسبب ذكر ياسمين الخطيب لأسماء العديد من الشخصيات العامة وحكت تفاصيل ماحدث بينهما، ومع عرضها نشب خلافا بين بسمة وبين إدارة القناة، حسب موقع صحيفة "المصري اليوم".

