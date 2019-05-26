أحمد موسى يكشف معلومة هامة بشأن قناة "تايم سبورت"

أكد الإعلامي أحمد موسى، إن قناة «تايم سبورت» التي انطلقت أمس، تعد باكورة عملية هيكلة ماسبيرو.



وأوضح موسى خلال برنامج «على مسئوليتي»، على قناة صدى البلد: «أهنأ قطاع ماسبيرو على انطلاق قناة تايم سبورت، التي ستبث اليوم مباراة الزمالك ونهضة بركان، وكذلك مبارايات أمم إفريقيا أرضيا»، متابعا: «يجب أن ندعم أي شيء إيجابي، يعني قطر لما تعمل حاجة تدعموها وتكسروا في مقاديف المصريين؟».