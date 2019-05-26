صلاح يتلقى تهديدًا خطيرًا: سأفعل فيك مثلما فعل راموس

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راموس

ألمح افنسون سانشيز - مدافع توتنام هوتسبيرز الإنجليزي - إلى إمكانية تكرار التدخل العنيف الذي قام به الإسباني سيرخيو راموس - مدافع ريال مدريد ضد النجم المصري محمد صلاح .

وقال "سانشيز" في تصريحات صحفية أمس: "سأفعل أي شيء ليفوز فريقي ضد ليفربول .. لن أهتم بما سيقوله الناس .. إن كان علي أن التحم واصطدم بالخصم فسوف أفعل .. كرة القدم لا تعتمد فقط على استخلاص الكرة بدون لمس الخصم .. المهم أن تستخلصها ولا تهتم بعد ذلك لما سيحدث".

وأضاف: "أنت ستلعب نهائي ضد ليفربول .. المهم في النهائي هو الفوز .. لا يجب أن تترك خصمك يكون أفضل منك .. لن نتركهم يلعبون لعبهم وسنلعب بقوة وبشدة".

واستدرك: ""راموس يتمتع بتلك الشخصية التي تحتاجها لشغل مركز قلب الدفاع، أنا أشاهد فيديوهات له وباريتزي ومالديني وأشاهد قوتهم، أحيانًا، لا يكون لعب كرة القدم كافيًا، عليك أن تفعل أكثر من ذلك، عليك أن تركض أكثر وتلتحم أكثر. إن لم نستطع لعب كرتنا فلابد أن يكون لدينا حل آخر".

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