» الطباخ الشهير بوراك يعرض الزواج على فنانة شهيرة داخل مطعم

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متابعات حنان حمدتو

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عاشت الفنانة الجزائرية منال حدلي، موقفا رائعا ورومانسيا في مطعم "المدينة" في إسطنبول،  وذلك بعد أن عرض عليها الشيف التركي الشهير بوراك أن تتزوج منه.

في اللحظة الأولى شعرت بالصدمة، ومن ثم ضحكت بينما كان يكرر عليها العرض نفسه، وسألها أيضاً عن عمرها فقالت 25، ليردّ عليها فوراً بالقول وأنا أيضاً عمري 25.

ومن خلال الفيديو الذي نشرته حدلي، لا يبدو أنها أخذت الأمر بشكل جدي، بينما لم يُعرف ما إن كان بوراك صادقاً في عرضه أم لا.

ومنال حدلي فنانة جزائرية شابة، حقَّقت شهرة ونجاحاً، خاصة بعد مشاركتها في برنامج أراب أيدول.


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