» عائلة مسيحية احترفت صناعة الحلوى في رمضان

26 مايو 2019 - 10:38 ص





عرض برنامج "بتوقيت مصر"، المذاع على فضائية "بي بي سي عربية"، تقريرًا تليفزيونيًا عن عائلة مسيحية احترفت صناعة حلوى رمضان منذ عشرات السنين، بمنطقة شبرا.



وقال صاحب المحل، إنه يعمل في هذه المهنة منذ 30 عامًا، وتعلم من والده، واستمر في هذه المهنة، وسوف يعلمها لأبنائه أيضًا.



وأضاف: "الشغلانة دي مبتعرفش مسلم ولا مسيحي كلنا واحد".



شاهد الفيديو..

https://www.youtube.com/watch?v=zwNV1doCLBc





