داعش يلاحق فنانًا شهيرًا بسبب زوجته

أعرب الفنان الأمريكي الشهير، جورج كلوني، عن مخاوفه بشأن استهدافه هو وعائلته من قبل تنظيم "داعش"، وذلك بسبب تولي زوجته المحامية والناشطة الحقوقية، أمل علم الدين، أول القضايا ضد "داعش"

وتمثل أمل كلوني، نادية مراد البالغة من العمر 23 عاما، والتي تقول إنها أسرت من قبل مقاتلي "داعش" عام 2014، بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية .

ومنذ أن تولت أمل علم الدين القضية، أشار كلوني إلى أن أسرته لديها مشكلات أمنية حقيقية، تتعامل معها بشكل يومي إلى حد ما .

وصرح النجم الأمريكي بأنه لا يريد أن يكون أطفاله أهدافا بسبب ذلك، مضيفا: "زوجتي أحالت القضية الأولى ضد داعش إلى المحكمة، ولدينا الكثير من القضايا الأمنية للاهتمام بها"، مضيفا أنه يريد أن يعيش حياته أيضا، ولا يختبئ هو وعائلته في الزوايا .

وكانت أمل كلوني قد تحدثت في برنامج "توداي شو" في الولايات المتحدة حول مخاوفها عند اتخاذ قرار رفع القضية إلى المحكمة، وقالت: "هذا شيء ناقشته مع زوجي قبل أن أتحمل شيئا كهذا، نحن على دراية ببعض المخاطر التي تنطوي عليها" القضية ".

وفي نوفمبر الماضى، أصدرت أمل علم الدين، بيانا قالت فيه: "إنه لشرف كبير لى أن أمثل النساء الأيزيديات فى قضية ستسمح لهن ولغيرهن من ضحايا داعش أن تُسمع أصواتهن داخل ساحة المحكمة، منذ أغسطس عام 2014، استهدفت داعش الأيزيديين فى سوريا والعراق من خلال التشريد القسرى وعمليات الإعدام والاختطاف والاستعباد الجنسى للنساء والفتيات".

وأكدت الحقوقية، أن هذه القضية ستتيح الفرصة لإثبات أن تنظيم داعش وكل من ساعده سوف يخضع للمحاسبة على جرائمه، وأن الضحايا سيحصلون على تعويضات عادلة، بالإضافة إلى بث رسالة إلى المؤسسات المتورطة فى ارتكاب جرائم دولية، فحواها أنهم سيواجهون عواقب قانونية على هذه الأفعال الإجرامية.

وفى الشهر الماضي، أقامت أمل كلونى، دعوى قضائية فى مجلس الأمن الدولى، أشارت فيها لحالات العنف الجنسى ضد النساء على يد التنظيم الإرهابى فى العراق وسوريا، مطالبة بمحاكمة الإرهابيين بتهمة الاغتصاب، وأن يكون هناك دورا فعالا لمجلس الأمن فى التدخل ومعاقبة مرتكبيها، خاصة أنه لم يستطع منع تلك الجرائم.