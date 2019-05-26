» فى حالة واحدة فقط.. تخرج زكاة الفطر بعد الصلاة

26 مايو 2019 - 10:48 ص

رد الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، على تساؤل مواطن قال فيه: "كان صندوق الزكاة بمسجدنا يستقبل زكاة الفطر ويوزعها على مستحقيها، إلى أن انتهى من ذلك عند منتصف ليلة العيد، ومنذ الثانية صباحًا حتى الصلاة وُجِد بالصناديق ستة آلاف جنيه، فماذا نفعل بهذا المبلغ؟ هل يتم شراء أضحية وتوزيعها على الفقراء، أم يوزع هو نفسه عليهم".

أجاب الدكتور علي جمعة عبر رسالة بريدية أن هذا المال الذي وُجِد في صناديق زكاة الفطر يجب إخراجها على مستحقي زكاة الفطر مالًا كما هو، ولا يُشتَرَى لهم به شيء؛ لحاجة الفقراء له هكذا، ولتعلقه بنية المزكي في الأداء.

وحددت دار الإفتاء المصرية حددت مقدار زكاة الفطر لهذا العام 1440هـ /2019م، وتبلغ 13 جنيهًا كحد أدنى للفرد الواحد، حيث تم الاتفاق على تقدير هذه القيمة بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية.