مفاجآت بتشكيل الزمالك أمام نهضة بركان

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استقر السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، على تشكيل فريقه لمواجهة نهضة بركان في نهائي بطولة الكونفدرالية، المقرر إقامته في العاشرة مساء اليوم على استاد الجيش ببرج العرب.  

من المتوقع أن يدفع جروس بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: حازم إمام ومحمود الونش ومحمود علاء وعبد الله جمعة فى خط الدفاع.

خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأمامهما إبراهيم حسن وأوباما وكهربا.

خط الهجوم: حميد أحداد.

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