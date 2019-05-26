أول تعليق لـ"بسمة وهبة".. بعد قرار وقفها

عقب قرارها بالاستقالة من قناة "القاهرة والناس"، ووقف برنامجها "شيخ الحارة" قررت الإعلامية بسمة وهبة، الابتعاد عن أي مشكلة أو انتقادات، والسفر إلى الأراضي المقدسة لأداء العمرة.

نشرت بسمة وهبة عبر حسابها على "إنستجرام" فيديو لها من الحرم المكي وقالت إنها "من أجمل المرات التي أدت فيها العمرة، وأنها تشعر براحة نفسية كبيرة، مشيرة إلى أنها دعت لكل من طلب منها الدعاء، كما طلبت من متابعيها الدعاء لها".

وكانت بسمة وهبة تقدمت باستقالتها من قناة "القاهرة والناس" بعد عرض حلقة برنامجها "شيخ الحارة" مع مقدمة البرامج ياسمين الخطيب.

وجاء سبب استقالة بسمة وهبة من القناة هو اعتراضها على عرض الحلقة منذ تصويرها بسبب ذكر ياسمين الخطيب لأسماء العديد من الشخصيات العامة وحكت تفاصيل ما حدث بينهما، ومع عرضها نشب خلافا بين بسمة وبين إدارة القناة.

يذكر أنه تم حذف فيديوهات حلقة "شيخ الحارة" مع ياسمين الخطيب من الصفحة الرسمية لقناة "القاهرة والناس" من موقع "فيس بوك".





