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عامل أفريقى يقتل زميله أثناء العمل فى منطقة بدر

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أمرت نيابة بدر، بحبس عامل أفريقي 4 أيام بتهمة قتل صديقه عمدًا خلال مشاجرة جمعتهما أثناء العمل.

ورجت معلومات لقسم شرطة بدر، من مستشفى بدر العام بوفاة "عامل بمصنع كراسي"، يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية إثر إصابته بجرح نافذ بالصدر.

وقال ثلاثة عمال في محضر الشرطة، إن مشاجرة بين المجني عليه، وعامل أفريقي آخر بالمصنع يحمل الجنسية نفسها، لخلافات في العمل قام على  إثرها الأخير بطعنه بمفك كان بحوزته فأحدث إصابته التي أودت بحياته وهرب.

وجرى تشكيل فريق بحث جنائي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أسفرت جهوده عن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن الأداة المستخدمة.


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