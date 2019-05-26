» مفاجآت في حالة الطقس الأيام المقبلة

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كشف الدكتور وحيد سعودي، خبير الأرصاد والتحاليل الجوية، عن أنه بعد موجة الحرة التي عاشتها البلاد في الفترة الماضية، ستنخفض درجات الحرارة على مدار الـ4 أيام المقبلة حتى الخميس الموافق 30 مايو بنحو 9 لـ10 درجات مئوية .

وأوضح "سعودي"، عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك"، أنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة على السواحل الشمالية للبلاد وعلى القاهرة والوجه البحري وشمال سيناء، وكذلك على محافظات ومدن القناة بقيم تتراوح بين 8 و10 درجات مئوية، لتعود بذلك إلى معدلاتها الطبيعية بالنسبة لهذا الوقت من العام، وستظل درجات الحرارة مرتفعة بطبيعة الحال على محافظات الصعيد.

وأضاف "سعودي" أن "البلاد تتأثر بطقس ربيعي معتدل على السواحل الشمالية للبلاد ما بين المائل للحرارة والحار أحيانًا على القاهرة والوجه البحري حتى شمال الصعيد، ويظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار، يكون لطيف ليلا".

وتظهر الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق والشوائب العالقة نهارًا، والرياح خفيفة إلى معتدلة في سرعتها معظم أيام الأسبوع ما بين الشرقية والشمالية الشرقية، مصدرها شمال شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام، ما يؤدى إلى الانخفاض المتوقع حتى نهاية هذا الأسبوع.


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