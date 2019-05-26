» موظف وزوجته يستدرجان مدير شركة ويصورانه عاريًا

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ايصالات امانة

تصوير مدير عاريا

استدراج مدير شركة

أقدم موظف مفصول وزوجته على استدراج مدير شركة وابتزازه وتصويره عاريًا في المرج، وإجباره على الإمضاء على إيصالات أمانة.

وكان قسم شرطة المرج تلقى بلاغًا من مدير إدارة إحدى الشركات بتضرره من (موظف سابق بالشركة، وزوجته مقيمين دائرة القسم)، وقال إنه منذ نحو شهرين قامت الثانية باستدراج المُبلغ لمسكنها، وعقب وصوله فوجئ بالمتهم الأول وهدده بسلاح ناري "طبنجة" وسلاح أبيض "مطواة"، وأجبره على خلع ملابسه وتصويره باستخدام هاتفه المحمول، وإكراهه على توقيع 4 إيصالات أمانة بمبلغ 200 ألف جنيه، و2 إيصال أمانة على بياض.

وعقب ذلك قام المتهم الأول بابتزازه، والاستيلاء منه على مبلغ 15 ألف جنيه نظير عدم التشهير به، وكذا مساومة شقيق المجني عليه، وإجباره على التنازل له عن السيارة ملكه بموجب توكيل بيع بالشهر العقاري، وعلل قيامهما بذلك بسبب خلافات بينه والمتهم الأول حول العمل، وتأخره في الإبلاغ خشية افتضاح أمره.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو في حقهما وراء ارتكابها، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن الإيصالات والهاتف المحمول وكارت ميمورى "يحويان مقاطع تصوير المجني عليه"، وطبنجة صوت المستخدمة في الواقعة، وقرر بيعه السيارة بمبلغ 150 ألف جنيه لأحد الأشخاص وشرائه بثمنها شقة بدائرة قسم شرطة بدر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.


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