هكذا رد "ساويرس" على اعتناقه الإسلام

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ساويرس
ساويرس

متابعات-علا خطاب

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الاسلام

نجيب ساويرس

علق رجل الاعمال، نجيب ساويرس، على سؤال أحد رواد التواصل الاجتماعي، حول احتمالية اعتناقه الإسلام في يوم من الأيام، قائًلا :"مش هيحصل أبدًا" .

وكان قد وجه أحد رواد "تويتر" سؤالاً لـ"ساويرس"، قائلاً: "هو سؤال أنت لو جه يوم اقتنعت بالإسلام ودخلت الإسلام هما البابا تواضروس ممكن يعمل معاك زي أي حد يسلم".

وأجاب "ساويرس" عليه: "مش هيحصل أساسا.. أنا سعيد بدينى ومؤمن به.. وبحترم كل الأديان وحرية كل إنسان في اختيار دينه".

وتفاعل بعض الرواد على التغريدة، حيث كتب حساب يدعي "مش مهندس مساحة": "مهندس نجيب متتعبش نفسك إحنا شعب بيطلع ياكل فسيخ مع بعض وفي الآخر يتقال هو مسيحي بس شهادة لله جدع".

وقال آخر: "وكمان البابا تواضروس مش بيعمل حاجة لحد  بيروح الإسلام كل واحد حر وكل واحد عارف فين مصلحته".

بينما علقت أخرى: "مش فاهمة أيه الغرض من السؤال!! كل واحد حر ولا إحنا بنحب نعلى على بعض فى أى حاجة حتى الدين".


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