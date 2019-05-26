الدولار يتراجع مجدداً أمام الجنيه المصري

26 مايو 2019 - 04:09 م

تراجعت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري خلال ختام تعاملات اليوم الأحد بالبنوك وسجل أقل سعر بالبنك التجاري الدولي.

وسجل أقل سعر في بنوك التجاري الدولي CIB – كريدي أجريكول – عودة – قناة السويس – المصرف المتحد عند مستوى 16.80 جنيه للشراء، و16.90 جنيه للبيع.

وبحسب بيانات البنك المركزي فقد الدولار نحو 107 قروش منذ بداية عام 2019 مدعومًا بتدفقات النقد الأجنبى من مصادر متعددة.

ويسجل السعر المعلن من البنك المركزي 16.79 جنيه للشراء و16.91 جنيه للبيع.

وتلقت السوق المصرية تدفقات قوية من النقد الأجنبى خلال الفترة الأخيرة، وبلغ حجم تلك التدفقات نحو 4.5 مليار دولار منذ بداية شهر مايو فقط.